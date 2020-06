Cidades Com avanço de casos, Rio Verde abre novas covas em cemitério Diretor geral de cemitérios da cidade tomou decisão porque não existe norma técnica recomendada por autoridades sanitárias para o que deve ser feito nos casos de reabertura de sepultura para novos sepultamentos

Diante do aumento exponencial do número de pessoas que testaram positivo para a Covid-19 em Rio Verde, no Sudoeste do Estado, dezenas de covas estão sendo abertas no Cemitério São Sebastião. A medida, de acordo com o diretor geral de cemitérios da cidade, Wendel Carlos Moraes e Silva, é tomada porque não existe norma técnica recomendada pela Organização Mundial da Saúd...