Cidades Com aumento de queimadas, Bolsonaro é pressionado a fundir Meio Ambiente e Agricultura Iniciativa tem sido capitaneada por representantes de frigoríficos e de exportadoras, que têm se queixado ao governo do risco de perderem mercado por causa do desgaste da imagem do país no exterior

A dificuldade do Ministério do Meio Ambiente em controlar as queimadas e reduzir o desmatamento na Amazônia e no Pantanal aumentou a pressão sobre o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) para que a pasta seja incorporada pelo Ministério da Agricultura. O movimento para convencer o presidente tem sido feito por empresários do agronegócio e conta com apoio de set...