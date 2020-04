O acesso à internet também difícil para o aluno da 3ª série do ensino médio do Colégio Estadual Alvamir Faria dos Anjos, na zona rural de Nova América, Gabriel Santos. O município de pouco mais de 2,3 mil habitantes fica no Norte do Estado.

Quando as aulas remotas começaram, ele tinha de andar todos os dias cerca de 4 quilômetros (KM) através de uma mata fechada, onde tem de passar até um pequeno curso d’água, para poder ter acesso à internet na casa de um tio e pegar as atividades dele e dos três irmãos. “No começo eu estava indo e voltando todo dia, às vezes até mais de uma vez por dia. Porém, estava ficando complicado e cansativo. Então, minha mãe conversou com minha diretora e os professores e agora eu vou dia sim, dia não”, explica.

O estudante, que mora em um assentamento rural, afirma que apesar de ter de caminhar muito para conseguir chegar à casa do tio e já ter cruzado até com cobras, está aproveitando o tempo longe da escola para ajudar a mãe, que planta arroz e pimenta. “Eu e meus irmãos estudamos à tarde e como moramos muito longe temos de sair de casa às 9h para pegar o ônibus. Ficando em casa, eu consigo ajudar minha mãe a plantar, colher e roçar durante o dia todo. Isso tem sido um lado positivo de ficar em casa”, relata.

Cansaço

O horário que sobra para ele e os irmãos de 16, 13 e 11 anos estudarem é a noite. “Sentamos eu e meus irmãos e começamos a fazer as atividades. É difícil porque sempre estamos muito cansadas e quando surge alguma dúvida, não consigo tirar na hora. Aí eu tenho de anotar para mandar para o professor depois.”

Gabriel, que está estudando para fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e solicitou a inscrição na última sexta-feira (17), ainda não sabe o que quer cursar no ensino superior, mas afirma que não quer deixar de estudar. “Minha mãe quer que eu vire padre, mas eu não sei ainda”, conta ele aos risos. “Eu só tenho certeza ainda que vou seguir estudando. Minha mãe sempre me disse que se eu não correr atrás dos estudos, vou ficar a vida toda roçando pasto e não é isso que eu quero para mim”, enfatiza o jovem.