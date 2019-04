Vida Urbana Com atrativos para adultos e crianças, ação busca levar população à Praça Cívica, em Goiânia Chamado "Viva a Praça Cívica", evento é realizado pelo governo de Goiás e pela Prefeitura da capital. Programação tem passeio ciclístico, exposição do Corpo de Bombeiros e oficinas infantis

A Praça Cívica, no Centro de Goiânia, sediará, no próximo domingo (7), uma ação com oficinas, exposições, sorteios, brincadeiras, passeio ciclístico e atividades diversas. Chamado “Viva a Praça Cívica”, o evento é promovido pelo governo de Goiás e pela Prefeitura de Goiânia e tem o intuito de estimular o usufruto do tradicional endereço da capital pela população. A p...