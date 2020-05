Em meio à quarentena imposta pela pandemia do novo coronavírus (Sars-Cov-2), uma família que vive no Setor Parque Amazônia, na capital, tem compartilhado aprendizado, carinho e emoção. Sem sair de casa, a tocantinense Alcina Bispo, de 85 anos, está aprendendo a ler e escrever. O processo, que já era ímpar diante da falta de oportunidades para que ela fosse alfabetizada em outras fases da vida, tornou-se ainda mais especial devido aos laços afetivos envolvidos. Isso porque é do neto Ricardo Pereira, professor de Língua Portuguesa de 31 anos, a iniciativa de retribuir o cuidado recebido durante toda a vida por meio do letramento.

O ócio deixado pela restrição das atividades durante o período de isolamento social, que tem motivado queixas de boa parte da população, foi o ponto de partida para que Ricardo colocasse em prática o desejo que, segundo conta, já existia há muito tempo. Atualmente, poucos afazeres restavam a Alcina. Por meio da alfabetização, ela teria a chance de compreender o que dizem as placas nas ruas, um de seus grandes anseios, e a ter prazeres como a leitura, conforme avalia o neto.

“Ela diz que quer ler as coisas. Hoje, ela enxerga, mas não vê. Agora, quer saber o que tem ‘ali dentro’. Ela brinca que quem não sabe ler leva uma carta encomendando a própria morte sem saber”, diverte-se o neto. “Quando falei que ela aprenderia a ler, ela levou um susto. É um presente que posso dar a ela, no sentido de educar.”

Apesar de a oportunidade ter surgido apenas agora, Alcina sempre teve interesse pelo aprendizado. Ela conta que, “nas épocas antigas”, quis ser letrada. As oportunidades, contudo, não existiam. Natural de Taguatinga (TO), onde também nasceu o neto, ela cresceu na fazenda, órfã, e teve 15 filhos. “Minha vida era temerosa e eu só mexia com família. Agora, para não ficar de mão cruzada, vou pelejar para ver se faço o meu nome. Eu tenho interesse nas coisas”, explica a avó.

Todo esse contexto fez com que a nova experiência foi marcante para ambos, como conta Ricardo sobre a primeira aula. “Confesso que fiquei emocionado. Naquele momento, parecia que eu estava retribuindo de alguma forma tudo o que ela me ensinou. Eu cresci com a minha avó e fui criado boa parte da vida no interior”, revela. “Ao mesmo tempo, foi engraçado. Ela ficou impressionada com a quantidade de letras”, conta ele.

A repercussão foi positiva na família, que agora busca acompanhar o desenvolvimento da matriarca. “Meus primos acharam bacana a iniciativa e têm mandado mensagens para saber como está sendo e se a avó tem aprendido. Foi uma reação positiva, de apoio”, afirma.

Método

Alcina é a primeira aluna de alfabetização de Ricardo. Apesar de ter como público pessoas adultas, suas aulas de Português e Redação são voltadas para preparação para concursos e escrita profissional. Por isso, ele teve de estudar antes de iniciar as atividades. Atualmente, busca ensinar à avó o reconhecimento das letras. Para isso, utiliza computador para apresentar o conteúdo e, depois, parte para a repetição, no papel.

O maior desafio, avalia o professor, é a memória, devido ao esquecimento do conteúdo. Quando isso ocorre, explica ele, é preciso carinho para apontar que trata-se de algo normal durante o processo. Para tentar fixar o aprendizado, ele lança mão de duas táticas: a repetição e a associação, também recheada de afeto. “Nos slides, coloco algumas fotos como exemplos para as letras. O C, por exemplo, é de Catarina, que é a última bisneta dela. Isso facilita a memorização pela ligação de imagem.”