Com apresentação de Bombeiros, ação comemora 4 meses de funcionamento de HCamp, em Goiânia

Na semana em que completou 4 meses de funcionamento, o Hospital de Campanha para o Enfrentamento do Coronavírus (HCAMP) recebeu uma apresentação da Banda de Música do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás. O evento, intitulado ‘Abraço Musical’, foi realizado na parte externa da unidade de saúde que já recebeu mais de 9 mil pacientes com casos suspeitos ou confirmados d...