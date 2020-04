Cidades Com apoio de cadela, PM encontra droga escondida em sapatos avaliada em R$ 20 mil em Rio Verde Uma mulher foi presa e uma adolescente apreendida. Com elas, ainda foi localizado um celular roubado

Uma mulher foi presa e uma adolescente apreendida no final de semana, com cerca de R$ 20 mil em drogas (maconha e crack), em uma casa, no bairro Dona Ilza, em Rio Verde. A Polícia Militar (PM) chegou ao local após informações que era vendida droga na residência. Durante a busca na casa, foram encontrados aproximadamente 4 kg de maconha escondidos embaixo do sofá o...