Cidades Com apenas quatro bolsas, Hospital Araújo Jorge precisa de doadores de sangue O Negativo Doações podem ser realizadas de segunda a sexta-feira das 7h às 17h

Com apenas quarto bolsas de sangue em estoque, o Banco de Sangue do Hospital de Câncer Araújo Jorge necessita, com urgência, de doação de sangue tipo O Negativo. As doações podem ser realizadas de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h no Setor Universitário. Quem pode doar sangue? Para doar sangue é necessário: Ter entre 18 e 69 anos Ter acima de 5...