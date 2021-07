Com a ampliação da faixa etária de vacinação contra a Covid-19 para 35 anos em Goiânia, foram disponibilizados, nesta quinta-feira (22), 16 postos de vacinação, além do drive-thru do shopping Passeio das Águas para atender à população. A aplicação da primeira dose nas unidades de saúde é realizada das 9h às 17h, mediante agendamento pelo aplicativo Prefeitura 24 horas. Já no drive-thru, serão distribuídas 2 mil senhas a partir das 9h.

Trabalhadores da saúde, educação e pessoas com comorbidades e deficiências seguem sendo imunizados no CFS Leste Universitário com hora marcada. Gestantes, puérperas e idosos em atraso podem dirigir-se até a UPA Dr. Domingos Viggiano, das 8h às 17h, sem agendamento (local também é destinado às gestantes e puérperas que tomaram a Astrazeneca e optaram por receber Pfizer ou Coronavac). Já as pessoas que estiverem com a segunda dose da Astrazeneca marcada para o dia 24 de julho podem receber o imunizante na Área I da PUC, das 8h às 16h.

Confira os locais de aplicação da primeira dose por idade:

CIAMS Novo Horizonte

CSF Pq Santa Rita

CSF Residencial Itaipu

CSF Vila Mutirão

CS Cidade Jardim

CSF Leste Universitário

CSF Crimeia Oeste

Ciams Urias Magalhães

CSF São Francisco

CSF Vera Cruz II

CS João Braz

CSF Cerrado IV

UPA Chácara do Governador

UPA Novo Mundo

CSF Recanto das Minas Gerais

CS Parque Amazônia