O novo coronavírus se tornou ameaça também na Austrália, ao ponto de que pessoas estão brigando entre si, como foi o caso de um vídeo que viralizou nesta semana, em que três mulheres aparecem brigando em um supermercado por conta de papel higiênico.

Score another reason to buy online and not enter a store for #toiletpaperpic.twitter.com/KgUM1zkGge