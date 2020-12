Cidades Com altas de casos e mortes, Brasil chega a 6,5 milhões de casos de Covid-19 País registrou 674 óbitos e mais de 47 mil infecções; média móvel de mortes cresceu, mostra consórcio de imprensa

O Brasil registrou 674 mortes pela Covid-19 e 47.435 casos da doença, nesta sexta-feira (4), em mais um da com número elevado de contaminação. Com isso, o país chegou a 175.981óbitos e a 6.534.951 de infecções pelo novo coronavírus desde o começo da pandemia. Além dos dados diários do consórcio, a Folha também mostra a chamada média móvel. O recurso estatí...