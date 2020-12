Cidades Com alta de mortes e menos leitos, gestores preveem cenário pior que início da pandemia de Covid-19 Demanda represada de outras doenças também coloca pressão sobre sistema de saúde

Com a nova alta de casos e mortes por Covid-19, a queda da oferta de leitos, a demanda represada da assistência de outras doenças e o orçamento mais enxuto, médicos e gestores da saúde preveem em 2021 um cenário ainda mais difícil do que no início da pandemia. Do total de 16.500 leitos hospitalares habilitados pelo Ministério da Saúde para C...