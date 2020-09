Cidades Com aglomeração, bar é interditado em Aparecida de Goiânia Segundo a PM, o estabelecimento também ignorou as medidas de prevenção ao contágio do coronavírus

Um bar no bairro Itapuã, em Aparecida de Goiânia, foi interditado na noite de domingo (06), por promover aglomeração de pessoas e ignorar as medidas de prevenção ao contágio do coronavírus. O estabelecimento já havia sido notificado na última quinta-feira (03), e voltou a descumprir as normas de segurança. No local, tinham 80 pessoas. Eles não us...