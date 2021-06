Suspensa desde 12 de maio, a vacinação contra a Covid-19 em gestantes sem comorbidades foi retomada nesta quinta-feira (17), em Goiânia. Agora, o município segue aplicando a primeira dose do imunizante em grupos prioritários e pessoas com 52 anos de idade. Quem está com atraso no reforço da Coronavac, por sua vez, pode dirigir-se à UPA do Jardim América, sem necessidade de agendamento.

A vacinação (1ª dose) está ocorrendo em sete unidades de saúde e a Área I da PUC, na modalidade pedestres, para os grupos prioritários, por agendamento. Já o drive-thru do shopping Passeio das Águas é exclusivo para a imunização por idade em pessoas sem comorbidades. Não é preciso agendar.

Dentre os grupos prioritários estão pessoas com comorbidades, trabalhadores da saúde e da educação, e gestantes. Confira os locais de vacinação:

- Modalidade pedestre (com agendamento – 9h às 16h) SOMENTE PARA GRUPOS PRIORITÁRIOS

CIAMS Novo Horizonte

CSF Vila Mutirão

CS Cidade Jardim

CSF Bairro São Francisco

UPA Chácara do Governador

UPA Jardim América

CSF Guanabara I

- Modalidade pedestre (com agendamento – 8h às 16h) GESTANTES SEM COMORBIDADES

Área I da PUC

- Drive thru (sem agendamento - 8h às 15h) SOMENTE PARA PESSOAS A PARTIR DE 52 ANOS, SEM COMORBIDADES

Shopping Passeio das Águas

- Modalidade pedestre (sem agendamento – 9h às 16h) PARA QUEM ESTÁ COM O REFORÇO DA CORONAVAC ATRASADO

UPA Jardim América

