Com a chegada de mais 161.200, Goiás espera atingir todos acima de 60 anos

Atualizada às 12h04. Uma nova remessa com 161.200 doses de vacina contra a Covid-19 chegou à Goiás na manhã desta quinta-feira (29). A expectativa, segundo o governador Ronaldo Caiado (DEM) é atingir todos na faixa etária de 60 anos. “A partir daí com a chegada de novos lotes, esperamos que com mais frequência, entraremos nas comorbidades.” Deste lote, 158.000 são ...