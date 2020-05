Cidades Com 82 apreensões de pipas com cerol este ano, GCM antecipa campanha em Goiânia Número é bem maior que o do ano passado. Por conta da pandemia do novo coronavírus, Guarda Civil Metropolitana decidiu antecipar campanha contra as linhas cortantes

Aumentou para 82 o número de casos registrados de pipas com cerol em Goiânia neste ano. O crescimento é de 240% em relação ao ano passado. Segundo o porta voz da Guarda Civil Metropolitana (GCM), Janilson Saldanha, o aumento foi por conta da suspensão das aulas presenciais devido a pandemia da Covid-19. Ainda de acordo com a GCM, isso fez com que os jovens saísse...