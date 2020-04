O Ministério da Saúde atualizou, nesta quarta-feira (8), os números do coronavírus no Brasil. De um dia para o outro foram 133 mortes no País em razão da Covid-19, chegando à marca de 800 óbitos.A taxa de letalidade chegou a 5%. São 15.927 casos confirmados.

Em comparação com o boletim de terça (7), que registrava 13.717 casos, foram 2.210 confirmações em apenas um dia. Ainda na terça, foi a primeira vez que o País ultrapassou a marca de 100 mortes em um dia. No Estado de Goiás, são oito mortes por coronavírus e 159 casos confirmados.