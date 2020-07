Goiás tem, nesta quinta-feira (30), 66.059 casos do novo coronavírus. O número recebeu acréscimo de 2.674 casos nas últimas 24 horas. O estado ainda tem 126.273 casos que ainda são considerados suspeitos e estão em investigação. Outros 56.427 já foram descartados depois de análises laboratoriais.

Desse total de casos, 33.475 são pessoas do sexo feminino e 32.574 do sexo masculino. A idade mais afetada continua sendo entre 30 e 39 anos, com 16.947 casos. Depois aparecem as pessoas com idades entre 40 e 49 anos, com 13.594 casos e, em terceiro, 20 a 29 anos, 13.584.

Considerando apenas as mortes, Goiás chegou a 1.606, sendo que 72 foram inseridas na plataforma de contagem do Ministério da Saúde de ontem para hoje. Isso não significa que todas ocorreram neste prazo, mas que só agora os municípios conseguiram completar o cadastro na plataforma disponível.

A contar pelos 1.606 óbitos confirmados de Covid-19 em Goiás até o momento, significa que o estado tem uma taxa de letalidade de 2,43%. Ainda existem 63 óbitos suspeitos que estão em investigação. Além disso, a Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-G) informou que já foram descartadas 820 mortes suspeitas.

Ainda contando apenas as mortes, 679 vítimas eram do sexo feminino e 927, do sexo masculino. Ao todo, 598 das vítimas informaram ter doenças cardiovasculares, 464 informaram ter diabetes, 155 disseram ter problemas respiratórios e 44 apresentavam problemas de saúde que diminuem a imunidade.