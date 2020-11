Goiás chegou a 5.825 mortes por coronavírus (Sars-CoV-2) nesta quarta-feira (4). De acordo com o boletim da Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO), 3.431 vítimas eram do sexo masculino e 2.394, do sexo feminino. Este total de mortes pela doença significa que a taxa de letalidade é de 2,25%. Ainda existem 230 óbitos em investigação.

Considerando o total de casos, a SES-GO informou no boletim que até agora 258.331 pessoas testaram positivo para Covid-19 desde o início da pandemia, sendo 47% pessoas do sexo masculino e 53%, do sexo feminino. O total de pessoas recuperadas chegou a 248.915, mas ainda existem 242.061 casos suspeitos em investigação. Já foram descartados 183.997 casos.