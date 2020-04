O Ministério da Saúde divulgou na tarde desta quinta-feira (2) atualização do boletim epidemiológico. O Brasil registrou 59 mortes em função do novo coronavírus em 24 horas, totalizando 299 óbitos. Em todo o País, o número de pessoas infectadas chegou a 7.910, 1.074 novos casos em um dia. A taxa de letalidade é de 3,8%.

A pasta relata que, em Goiás, são 73 casos confirmados e um óbito por Covid-19. Contudo, como mostrou o POPULAR nesta tarde, há uma incongruência em relação a um caso computado em Caldas Novas. Após uma investigação, foi constatado que o homem de 45 anos, que teria sido confirmado na cidade, mora em São Paulo e não vai há meses ao município, onde os pais moram. O endereço dele constante nos dados do Ministério da Saúde é de Caldas Novas, por isso a confusão. Dessa forma, o número de casos do Estado é de 72, como confirmou a Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO) em nota enviada hoje. A SES-GO prometeu atualizar os dados ainda hoje.

São Paulo é, inclusive, é o Estado com o maior número de casos (3.506) e de mortes (188), seguido por Rio de Janeiro (992 casos e 41 mortes). Chama atenção o alto índice de óbitos no Ceará – 20, o terceiro maior do País. O Estado registrou, até o momento, 550 casos de coronavírus.