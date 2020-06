Cidades Com 5 novos casos de Covid-19, SMS de Ceres decide suspender atividades da Sorvetes Vilela No último dia 20 um dos administrativos da empresa, um homem de 54 anos, não resistiu à doença provocada pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2). Foi o primeiro óbito causado pela Covid-19 no município

