Cidades Com 43.6ºC, Aragarças é a segunda cidade mais quente do Brasil nas últimas 24h A cidade de Goiás aparece em 9º com 42,2°C e Edeia em 16º com 41.4ºC

Nas redes sociais, os goianos não economizaram reclamações sobre o clima no último fim de semana. Não é para menos, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), três cidades do Estado de Goiás integraram a lista dos 20 municípios mais quentes do Brasil nas últimas 24 horas. Aragarças, no sudoeste do estado, ocupou o segundo lugar no ranking com 43,6ºC, atrás d...