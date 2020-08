Cidades Com 4 minutos de diferença, casal morre em decorrência da Covid-19 em Goiás Casados há 43 anos, Eurides Candido Cunha e Avelina Queiroz Cunha deixam dois filhos, genro, nora e netos

Atualizada às 10h10. Casados há 43 anos, Eurides Candido Cunha e Avelina Queiroz Cunha morreram na noite desta quinta-feira (13) em decorrência da Covid-19. Residentes em Iporá, no Oeste de Goiás, eles estavam internados em hospitais diferentes em Goiânia e as mortes ocorreram com 4 minutos de diferença. A morte do casal bastante conhecido no município causou comoçã...