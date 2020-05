Cidades Com 4.552 registros a mais, total de mortes em casa aumenta 14% no Brasil A alta de mortes domiciliares já vinha sendo observada em outros países atingidos pela pandemia e, segundo especialistas, está relacionada a fatores como dificuldade de atendimento no sistema de saúde

O número de pessoas que morreram em casa desde o início da pandemia de covid-19 no Brasil aumentou 14,6% em relação ao ano passado, segundo registros dos cartórios brasileiros. Na prática, o País teve, nos últimos dois meses, 4.552 óbitos domiciliares a mais do que no mesmo período do ano passado, revelam dados obtidos com exclusividade pelo Estado com o Portal da Transparência d...