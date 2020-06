Cidades Com 38 casos confirmados de Covid-19, Ceasa passa por desinfecção nesta quarta-feira (10) Ação faz parte de plano emergencial para conter a proliferação do novo coronavírus (Sars-Cov-2)

Atualizada às 13h08. Nesta quarta-feira (10), as Centrais de Abastecimento de Goiás (Ceasa-GO), na BR-153, em Goiânia, passa por uma desinfecção. A limpeza, que também deve acontecer aos sábados, é realizada no entreposto, que compreende ruas, acesso, galpões e estacionamentos. A medida faz parte do plano emergencial para conter a proliferação do novo coronavírus (Sars-Cov-2). No local, 38 casos já foram confirmados, 8 são s...