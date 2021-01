Em nova atualização, Goiás notificou mais 28 mortes por Covid-19. O boletim divulgado nesta sexta-feira (8) mostra que já são 6.946 mortes confirmadas em razão da doença.

O número de infecções por coronavírus (Sar-CoV-2), causador da Covid-19 também cresceu. Em 24 horas foram 1.496 registros, totalizando 316.197 casos desde o início da pandemia, em março. Do total, 304.600 pessoas se recuperaram, informa a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES).

Com o total de óbitos confirmados - 6.946, a atual taxa de letalidade da doença é de 2,2% no território goiano. Outras 203 mortes suspeitas de terem relação com a Covid-19 estão em investigação.

No detalhamento das mortes registradas, os homens seguem morrendo mais, representando 58,64% do total de casos fatais. As doenças cardiovasculares estão no topo das comorbidades das vítimas, com cerca de 40% apresentando algum mal relacionado ao sistema circulatório.