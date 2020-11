Com 630 confirmações de Covid-19 cadastradas nos sistemas de contagem de dados, Goiás chega a 279.577 testes positivos de coronavírus (Sars-CoV-2). Deste total, 269.493 pessoas já se recuperaram, mas ainda existem 248.605 casos suspeitos em investigação. Desde o início da pandemia, 195.842 casos já foram descartados depois de exames.

Considerando apenas as mortes pela doença, Goiás registrou mais duas mortes nas últimas 24 horas. Com isso o total de óbitos causados pela doença é de 6.351, com taxa de letalidade de 2,27%. Ainda existem 239 mortes suspeitas em investigação.