Cidades Com 152 novas mortes em 24h, Goiás ultrapassa 16 mil óbitos em decorrência da Covid-19 Taxa de letalidade do vírus no Estado é de 2,78%

Com a confirmação de mais 152 mortes por Covid-19 em 24 horas, Goiás contabiliza nesta sexta-feira (14) 16.058 óbitos em decorrência do vírus desde o início da pandemia. Os dados do boletim epidemiológico foram divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO). De ontem para hoje foram registrados 2.080 infecções para coronavírus, totalizando 577.960 casos. A taxa...