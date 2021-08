Na manhã desta quarta-feira (25), Goiânia recebeu 124.748 doses de vacinas contra Covid-19. Segundo a prefeitura, esse é o maior carregamento já recebido pelo município. Os imunizantes serão distribuídos entre 66.678 para primeira aplicação e 58.070 para a segunda dose, com agendas já preenchidas até o fim de semana.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), nesta quinta e sexta-feira (26 e 27), serão disponibilizados 30 postos de vacinação contra a doença. São 19 postos para primeira dose, com funcionamento das 8h às 17h, além do drive thru no Shopping Passeio das Águas, que abre às 8h com distribuição de duas mil senhas.

Nove postos para segunda dose recebem os aprazados, por demanda espontânea, das 8h às 16h. O Centro Municipal de Vacinação (CMV) também atende gestantes, puérperas e idosos que estão atrasados ou que necessitam receber a primeira ou segunda dose.

Confira o calendário para quinta e sexta-feira (26 e 27)

1ª dose – sem agendamento

Modalidade drive-thru, com horário de funcionamento das 8h às 17h ou até que todas as 2 mil senhas disponibilizadas sejam atendidas.

-Drive do shopping Passeio das Águas: Avenida Perimetral Norte, 8303, Vila Jardim São Judas Tadeu

1ª dose – por agendamento

Modalidade pedestre, com horário de funcionamento das 8h às 17h. As vagas disponíveis já foram preenchidas.

-CS Parque Amazônia: Praça José Rodrigues de Morais Neto, s/n, Parque Amazônia

-CS Cidade Jardim: Praça Abel Coimbra, s/n, Setor Cidade Jardim

-CSF Residencial Itaipu: Rua RI 8 com RI 31, Qd 107 Lt 19/20, Residencial Itaipu

-CSF Condomínio das Esmeraldas: Rua 17, Qd. 39 Lt.04, s/n, Condomínios das Esmeraldas I

-CSF Vila Mutirão: Avenida do Povo, Qd D, Vila Mutirão

-CSF Curitiba: Rua J-C esquina com Avenida do Povo Área Verde, Jardim Curitiba I

-CSF Leste Universitário: Rua 218, Qd A2 Lote 10, Setor Leste Universitário

-CSF Crimeia Oeste: Av. Domingos Lemes do Prado, Setor Crimeia Oeste

-CSF São Francisco: Av. das Palmeiras, s/n, bairro São Francisco

-CS João Braz: Rua Rodrigues Alves Esquina, Qd 52 Lt 14/15, Parque Industrial João Braz

-CSF Cerrado IV: Rua JC 202 com 204, APM-3, Jardins do Cerrado VI

-CSF Recanto das Minas Gerais: Rua Sienna, APM 1, Jardim Maria Helena

-Ciams Novo Horizonte: Rua Eng. José Martins Filho, s/n, Novo Horizonte

-UPA Dr. Paulo de Siqueira Garcia: Rua DF-02 c/ Rua DF-18, Lt 14, Chácara do Governador

-UPA Jardim Novo Mundo: Av. New York, 667-569 – Jardim Novo Mundo

-Igreja de Cristo em Células: Rua FN-2, Lote 2, Jardim Fonte Nova

-Paróquia Sagrados Estigmas de Nosso Senhor Jesus Cristo: Rua-148, 875, Jardim América

-Sest/ Senat: Avenida Castelo Branco, s/n, setor São Francisco

-Centro Social Imaculada Conceição (Paróquia Bom Jesus): Praça Washington, s/n, Qd. 176 Lt. 15, Jardim Novo Mundo

2ª dose da Astrazeneca – sem agendamento

Modalidade pedestre às pessoas que tomaram a primeira dose da Astrazeneca e estão com datas previstas no cartão de vacinação até o dia 2 de setembro ou em atraso, com horário de atendimento das 8h às 17h e conforme as iniciais dos nomes. No período matutino o atendimento é para iniciais de A a L, e no período vespertino, para iniciais de M a Z.

-CSF Vera Cruz II: Av. Leopoldo De Bulhões, Qd 100, Conjunto Vera Cruz II

-Núcleo Socioambiental do Puama: Rua D1, 49, Novo Horizonte

-Igreja de Cristo em Células: Rua FN-2, Lote 2, Jardim Fonte Nova

-Salão Comunitário Jesus Bom Pastor: Rua Porto Alegre (ao lado do CSF Guanabara I)

-Paróquia Sagrados Estigmas de Nosso Senhor Jesus Cristo: Rua-148, 875, Jardim América

-Centro Social Imaculada Conceição (Paróquia Bom Jesus): Praça Washington, s/n, Qd. 176 Lt. 15, Jardim Novo Mundo

2ª dose da Pfizer – sem agendamento

Modalidade pedestre às pessoas que tomaram a primeira dose da Pfizer estão com datas previstas no cartão de vacinação até o dia 2 de setembro ou em atraso, com horário de atendimento das 8h às 17h e conforme as iniciais dos nomes, sendo que no período matutino para iniciais de A a L, e no período vespertino para iniciais de M a Z. Na Área I da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO) o atendimento é até às 16h.

-Área I da PUC: Rua 235, 722 – Setor Leste Universitário

-CSF Parque Santa Rita: Rua SR 1, 290, Parque Santa Rita

-Igreja de Cristo em Células: Rua FN-2, Lote 2, Jardim Fonte Nova

-Ciams Urias Magalhães: Entre as ruas Guajajara, Caritos Madeiras e Paranaíba, s/n, Setor Urias Magalhães

-CSF Vera Cruz II: Av. Leopoldo De Bulhões, Qd 100, Conjunto Vera Cruz II

-Centro Social Imaculada Conceição (Paróquia Bom Jesus): Praça Washington, s/n, Qd. 176 Lt. 15, Jardim Novo Mundo

2ª dose da Coronavac – sem agendamento

Modalidade pedestre às pessoas que tomaram a primeira dose da Coronavac e estão com datas previstas no cartão de vacinação até o dia 2 de setembro ou em atraso, com horário de atendimento das 8h às 17h e conforme as iniciais dos nomes, sendo que no período matutino para iniciais de A a L, e no período vespertino para iniciais de M a Z.

-Paróquia Sagrados Estigmas de Nosso Senhor Jesus Cristo: Rua-148, 875, Jardim América

-Núcleo Socioambiental do Puama: Rua D1, 49, Novo Horizonte

-Igreja de Cristo em Células: Rua FN-2, Lote 2, Jardim Fonte Nova

-Salão Comunitário Jesus Bom Pastor: Rua Porto Alegre (ao lado do CSF Guanabara I)

-Área I da PUC: Rua 235, 722 – Setor Leste Universitário

Gestantes, puérperas e idosos – sem agendamento

As gestantes, puérperas (mulheres com até 45 dias após o parto) e idosos serão atendidos para as duas doses no Centro Municipal de Vacinação (CMV), localizado no setor Pedro Ludovico. No local, o atendimento é de segunda a sexta-feira das 8h às 17h.

-Centro Municipal de Vacinação: Avenida Edmundo Pinheiro de Abreu, Qd. 216-A Lt. 05, setor Pedro Ludovico