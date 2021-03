O secretário estadual de Saúde, Ismael Alexandrino, afirmou em entrevista à TV Anhanguera nesta quarta-feira (24) que uma nova remessa de vacinas contra a Covid-19 chega à Goiás na madrugada desta quinta-feira (25). De acordo com o gestor, serão entregues mais 120 mil doses, o que deve fazer avançar a campanha de imunização no Estado.

Do total de doses, 86.800 serão de vacinas produzidas pelo Butantan e outras 33.420 da Fiocruz. “Hoje na capital estamos vacinando 68 anos e certamente vamos avançar”, afirma. A previsão, segundo ele, é de que alguns municípios comecem a imunizar idosos com 65 anos e "em outras [cidades], muito próximo dos 60 anos”.

Durante a entrevista, Ismael comentou a reunião entre o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e cinco governadores representantes das regiões do País. O encontro, que discutiu novas estratégias de combate à Covid-19, animou o secretário. “É uma pauta que indica convergência de todos os poderes pelo mesmo tema”, considerou.

O gestor ainda comentou sobre articulações internacionais, que segundo ele podem fazer aumentar a força da imunização no Brasil. Ele citou que intermediações com os Estados Unidos estão avançando, com possibilidade de repasse de vacinas.