Cidades Com 11 passagens policiais, preso do regime aberto é preso 3 vezes no final de semana em Goiânia Na sexta, o homem de 21 anos roubo um pet shop e foi reconhecido através de foto por uma vítima

Um homem, de 21 anos, que cumpre pena no regime aberto e possui 11 passagens pela polícia, foi preso três vezes apenas neste final de semana em Goiânia. Segundo a Polícia Militar, na tarde de sexta-feira (26), um pet shop na região Sudoeste da capital foi roubado e ele é apontado como suspeito. No sábado, ele teria praticado outro roubo desta vez no Jardim Pompeia. Após ser de...