Comércio tem fim das restrições e eventos são liberados em Goiânia

A Prefeitura de Goiânia publicou um novo decreto, relacionado ao funcionamento de atividades durante a pandemia do coronavírus, que permite a abertura e o funcionamento de mais itens, antes proibidos. Estão autorizados eventos sociais, como casamentos e aniversários, a abertura do Parque Mutirama, do Zoológico e do Mercado da 74. Além disso, foi ampliada a lotação de ba...