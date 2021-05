Cidades Comércio poderá funcionar no feriado de 24 de maio, Dia da Padroeira de Goiânia O acordo firmado entre o Sindilojas e Seceg prevê a abertura das lojas de rua, shoppings e galerias comerciais

O comércio em Goiânia deverá funcionar normalmente no feriado de Nossa Senhora Auxiliadora, no dia 24 de maio. O acordo firmado entre o Sindicato do Comércio Varejista no Estado de Goiás (Sindilojas) e o Sindicato dos Empregados no Comércio no Estado de Goiás (Seceg) prevê a abertura das lojas de rua, shoppings e galerias comerciais. Normalmente, no Dia da...