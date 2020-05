Cidades Comércio movimentado em Goiânia na véspera do Dia das Mães Mesmo com decreto que proíbe funcionamento de alguns tipos de lojas, data comemorativa incentivou abertura. Não houve fiscalização nesta manhã e ruas de Campinas eram as que tinham mais presença de compradores

As ruas de Campinas ficaram bastante movimentadas na manhã deste sábado. Motivadas pelo Dia das Mãe, comemorado neste domingo, muitas lojas decoraram suas vitrines e abriram as portas, contrariando o decreto do governo estadual que permite apenas funcionamento em drive thru. As calçadas também estavam lotas de ambulantes, assim como as ruas, que não tinham local para e...