Cidades Comércio invade as calçadas em Goiânia e Aparecida Com um número insuficiente de fiscais, capital e Aparecida de Goiânia dependem do olhar do cidadão para denunciar situações de ocupação irregular de passeios públicos

Mesmo pronta e sendo utilizada, a ampliação externa da unidade do bar e restaurante Mercatto, no Setor Bueno, só chegou ao conhecimento da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação (Seplanh) da Prefeitura de Goiânia esta semana. O estabelecimento localizado na Rua T-36 invadiu o passeio público e instalou estruturas fixas com cobertura que encobriram plac...