Estabelecimentos comerciais e eventuais pontos de aglomeração existentes na capital, como parques e áreas de convivência, serão alvo de fiscalização realizada pela Prefeitura de Goiânia e pelo governo do Estado. A ação terá início nesta quarta-feira (25) e busca verificar o cumprimento dos decretos estaduais e do município, que definiram medidas de enfrentamento à disseminação do novo coronavírus.

A medida foi definida em reunião realizada na tarde desta terça-feira (23) pelo Gabinete de Gestão Integrada do Município (GGIM). De acordo com a administração municipal, o trabalho será focado, inicialmente, na Região Sudoeste da capital, onde ocorre o maior número de infrações aos decretos, segundo dados do Centro de Operações Municipais (Copom).

Segundo o secretário municipal de Planejamento Urbano e Habitação de Goiânia (Seplanh), Henrique Alves, a autuação e a interdição dos comércios ocorrerão apenas em “último caso”. A princípio, serão prestadas orientações aos comerciantes e à população, segundo a prefeitura.

“Nosso objetivo com essa operação conjunta é ampliar campo de atuação das forças de segurança e fiscalizatórias, fazendo com que todas as regiões da capital possam ser monitoradas. Além disso, somente a fiscalização de posturas do município tem a prerrogativa legal para autuar e interditar estabelecimentos comerciais que desrespeitarem os decretos, o que só será feito em último caso”, diz Alves.

A operação conta com cerca de 80 agentes e auditores fiscais das secretarias municipais de Saúde, Planejamento Urbano e Habitação, da Agência Municipal de Meio Ambiente (Amma), da Guarda Civil Metropolitana (GCM), do Procon Goiânia, da Polícia Militar de Goiás e do Corpo de Bombeiros.

Novo decreto

Nesta quarta-feira (24), o prefeito da capital, Iris Rezende (MDB), assinará um decreto que suspenderá os alvarás de Localização e Funcionamento expedidos pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Ciência e Tecnologia (Sedetec) para os estabelecimentos incluídos nos decretos estaduais nº 9.633 e 9.637. “Na prática, todos os estabelecimentos indicados estão sem autorização para funcionamento no município e poderão ser autuados e interditados pela Fiscalização do município”, afirma o titular da Seplanh.

O novo decreto também permitirá que, durante a pandemia, servidores da GCM, da Amma, da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e do Procon Goiânia poderão realizar ações de orientação e interdição dos estabelecimentos infratores, o que atualmente é feito pelos auditores fiscais da Seplanh.