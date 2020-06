Cidades Comércio da Região da 44 em Goiânia registra movimentação antes de liberação Retomada do polo de moda ocorre oficialmente na terça-feira (30), mas já é possível flagrar atividades no local

Oficialmente, as lojas da região da Rua 44 retornam às atividades na próxima terça-feira (30), mas o movimento já é bem intenso no polo de moda. Ontem as ruas já tinham presença grande de ambulantes e, dentro das lojas, comerciantes organizavam mercadorias e atendiam um cliente ou outro. A Prefeitura de Goiânia iniciou uma série de ações para evitar aglomerações e conter o avan...