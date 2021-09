Cidades Colisão traseira entre caminhões deixa motorista ferido, em Goiânia Além do condutor, outras duas pessoas ficaram feridas

Atualizada às 12h30. Uma colisão traseira entre dois caminhões deixou três pessoas feridas e um trecho da BR-153 congestionada, na manhã desta sexta-feira (3), em Goiânia no sentido Aparecida. O motorista de um dos caminhões ficou preso entre as ferragens e devido o trabalho de resgate a via chegou a ser interditada. O acidente foi na altura do quilômetro 494,...