Cidades Colisão traseira deixa dois feridos na BR-060, em Goiás Entre os feridos, está um empresário do ramo de alimentos, de 41 anos, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal

Um empresário do ramo de alimentos, de 41 anos, ficou gravemente ferido e o outro condutor sofreu lesões leves na manhã desta sexta-feira (7) em um acidente na BR-060, em Acreúna, no Sudoeste goiano. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi uma colisão traseira entre dois carros. A corporação explicou que os carros seguiam no sentido Rio Verde - Acreúna e o ve...