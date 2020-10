Cidades Colisão frontal mata três na GO-184 Os ocupantes dos veículos ficaram presos entre as ferragens, não resistiram aos ferimentos e foram a óbito no local

Três pessoas morreram em um acidente na madrugada deste domingo (4) na GO-184, próximo do município de Serranópolis. Segundo o Corpo de Bombeiros de Jataí, que atendeu a ocorrência, um Volkswagen Gol e um Fiat Uno colidiram frontalmente. Os ocupantes do Gol e do Uno ficaram presos entre as ferragens, não resistiram aos ferimentos e foram a óbito no local. Os bom...