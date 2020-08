Cidades Colisão frontal mata pai e filho na BR-153, em Goiás Uma mulher e o condutor do outro veículo sofreram lesões graves e foram encaminhados para Hospital de Urgências de Anápolis

Pai e filho morreram em acidente na noite desta segunda-feira (10) na BR-153, entre Jaraguá e Anápolis, no Centro de Goiás. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi uma colisão frontal que envolveu dois veículos de passeio na altura do quilômetro 418. Em um carro estavam o pai, de 68 anos, o filho e 22, e a mãe do rapaz. A mulher sofreu lesões graves. No out...