Cidades Colisão frontal entre caminhões deixa motorista ferido em Goiás Um dos condutores tentou desviar de uma trepidação, mas acabou batendo no outro veículo

Um caminhoneiro ficou ferido após uma colisão frontal em cima da ponte do Rio Lambari, na BR-153, próximo a Porangatu, na região Norte do Estado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um dos caminhões tentou desviar de uma trepidação e acabou batendo de frente contra o outro veículo, que viajava na direção oposta. O motorista ferido recebeu atendimento do Ser...