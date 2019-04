Vida Urbana Colisão frontal entre caminhão e utilitário na GO-174, em Caiapônia, tem uma morte De acordo com o Corpo de Bombeiros, choque entre veículos ocorreu na manhã desta quarta-feira (24). Um sobrevivente ficou ferido e foi transportado para uma unidade de saúde da região por terceiros

Atualizado às 19h16 Uma pessoa morreu em um acidente ocorrido no KM 328 da rodovia GO-174, em Caiapônia, no Sudoeste do Estado, na manhã desta quarta-feira (24). De acordo com o Corpo de Bombeiros de Goiás, um caminhão do tipo bitrem e um veículo do modelo Jeep Renegade se chocaram frontalmente nas proximidades do trevo que dá acesso ao município de Paraúna, p...