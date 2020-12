Cidades Colisão frontal entre ônibus e carro mata três e interdita trecho da BR-153, em Porangatu É o segundo acidente nesta semana na rodovia em Porangatu, no Norte do Estado

Atualizada às 8h13. A BR-153 na altura do quilômetro 51 em Porangatu, no Norte de Goiás, na divisa com Tocantins está totalmente interditada devido a um acidente. Uma colisão frontal entre um ônibus de turismo e um carro de passeio, na madrugada desta quinta-feira (17) matou três pessoas. Segundo o inspetor da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Newton Mora...