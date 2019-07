Cidades Colisão frontal em Leopoldo de Bulhões mata policial militar aposentado Condutor do outro veículo também ficou ferido e chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos

Dois homens, sendo um deles um policial militar aposentado, morreram em um acidente de trânsito, na noite desta segunda-feira (1º), no KM-82, da GO-010, em Leopoldo de Bulhões, na região Noroeste do Estado. De acordo com a Polícia Militar (PM), o PM reformado de 72 anos, identificado como Eurípedes Jair Carvalho, estava em um carro e seguia sentido Silvânia quando...