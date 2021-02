Cidades Colisão envolvendo um ônibus e dois carros mata duas mulheres em Alexânia Devido o acidente o trecho ficou interditado por algumas horas

Duas mulheres, ambas de 63 anos, morrem em um acidente, na tarde deste domingo (7), na BR-060, em Alexânia, no sentido Brasília – Goiânia. A colisão no quilômetro 17 da rodovia envolveu um ônibus e dois carros de passeio. As vítimas eram a motorista e uma passageira de um dos veículos de passeio. Por conta da ocorrência, a rodovia ficou interditada por algumas horas....