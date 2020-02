Cidades Colisão entre veículos deixa um morto e 4 feridos na GO-521 Corpo de Bombeiros precisou resgatar os passageiros que estavam presos nas ferragens de um dos veículos com o desencarcerador

Um idoso de 78 anos morreu e quatro pessoas ficaram feridas em um acidente entre um Fiat Strada e uma Ford Pampa, na tarde desde domingo (23), na GO-521, na Cidade Ocidental. De acordo com o Corpo de Bombeiros, quando a equipe de Luziânia chegou ao local, as vítimas da Strada já estavam fora do veículo. Já os passageiros da Pampa estavam preso nas ferragens e foi ...