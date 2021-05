Cidades Colisão entre veículos deixa um ferido na BR-020, em Planaltina O acidente aconteceu no quilômetro nove, segundo informações da PRF

Uma colisão entre dois veículos foi registrada no início da manhã desta quinta-feira (13) na BR-020, em Planaltina, no Entorno do Distrito Federal (PF). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente foi no quilômetro nove. Uma vítima está com lesões leves e o trânsito não sofre grande impacto. No entanto, o motorista que passa pelo trecho deve redobr...