Cidades Colisão entre veículos deixa motorista de 27 anos morto na GO-462 O outro condutor sofreu apenas escoriações leves

Atualizada às 10h11 Roney Marinho Costa, de 27 anos, morreu na madrugada deste sábado (25), em uma colisão entre o seu VW Gol e um Fiat Palio no km 06 da GO-462, no setor Orlando de Moraes, em Goiânia. De acordo com a Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios (Dict), Roney estava no sentido Nova Veneza/Goiânia por volta das 2h15, quando supostament...