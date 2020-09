Cidades Colisão entre três carros mata um e deixa sete feridos em Goiás Feridos foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros para o um hospital da região e um em estado mais grave foi encaminhado para Goiânia

Uma colisão envolvendo três carros matou uma pessoa e deixou sete feridas na noite deste domingo (27) no quilômetro 35 da GO-139, entre São Miguel do Passa Quatro e Vianópolis. As informações preliminares são de que um dos veículos teria batido de frente com o outro que seguia sentido oposto. Na sequência, um dos carros acabou atingindo o terceiro carro. A vítima...